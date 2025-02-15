Milliler İngiltere 8-0 mağlup oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Milliler İngiltere 8-0 mağlup oldu!

U15 Milli Takımı deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere'ye 8-0 mağlup oldu

George's Park'ta oynanan mücadele ev sahibinin 8-0 üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere'nin gollerini 12. dakikada Reggie Watson, 20 ve 45+1. dakikalarda Daniel Grimwade, 22. dakikada penaltıdan Joshua Abe, 67. dakikada Darren Motsi, 70. dakikada Oscar Johnson, 83. dakikada Lesecond Yeutembip ve 87. dakikada penaltıdan Nkoto Abdoulaye kaydetti.

Ay-yıldızlılar, İngiltere ile 16 Şubat Pazar günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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İNGİLTERE 8 TÜRKİYE 0

Stat: St. George's Park

İngiltere: Jake Murray (Dk.60 Mikel Jack), Murphy Junior (Dk.46 Alvin Brown), Chase Kapotwe (Dk.46 Lesecond Yeutembip), Reggie Watson (Dk.46 Josh Henry), Emmanual Fejokwu (Dk.46 Theo Carrington), Shadrach Ekiugbo (Dk.46 Jude Longman), Joshua Abe (Dk.46 Nkoto Abdoulaye), Olly Lloyd (Dk.46 Darren Motsi), Kayden Sessegnon (Dk.46 Oscar Johnson), Daniel Grimwade (Dk.46 Tyler Adjei), Trey Adebayo (Dk.46 Joseph Andreou) (Dk.75 Zachary Benjamin)

Türkiye: Eren Topaloğlu (Dk.46 Mehmet İdin), Yağız Kaan Bilgili (Dk.46 Ozan Sulaksu), Emirhan Karabulut (Dk.46 Ömer Türk), Ayaz Hamza Çetinkaya (Dk.46 Altay Çifçi), Rıdvan Harman (Dk.46 Muhammet Burak Görgin), Cengiz Saidoğlu (Dk.77 Onur Seferoğlu), Emirhan Karakaya (Dk.46 Eyüp Çetinkaya), Yusuf Berat Yazıcı (Dk.46 Yiğit Kabaktaş), Ömer Kanpalta (Dk.46 Can Kayra Özdek), Atakan David Yılmaz Zepeta (Dk.46 Mustafa Kuzey Akçay), Emir Âlim Yılmaz (Dk.46 Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu)

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