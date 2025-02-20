Milliler İtalya karşısında tutunamadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5’inci haftasında İtalya'yı konuk ettiği maçtan 80-67 mağlup ayrıldı.

Shane Larkin, Cedi Osman, Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle maça başlayan Milli Takım dış şutlarda istediği yüzdeyi yakalayamayıp rakibinin pota altı sayılarına engel olamayınca ilk periyodu 12-17 geride kapadı.

2’nci periyodun başında art arda yaptığı faullerle takım faul hakkını erken dolduran Millerin savunma direncini kaybetmesine basit top kayıpları da eklenince konuk takım farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 48-31 önde gitti.

TÜRKİYE 67 İTALYA 80

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ademir Zurapovıc, (Bosna Hersek), Andris Aunkrogers (Letonya), Blaz Zupancıc (Slovenya)

TÜRKİYE: Shane Larkin 4, Şehmus Hazer 13, Cedi Osman 16, Onuralp Bitim 13, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Haltalı 4, Furkan Korkmaz 2, Ercan Osmani 3, Erkan Yılmaz 2, Kenan Sipahi 2, Muhsin Yaşar 2, Sarper David Mutaf 3

İTALYA: Sarr 2, Spagnolo 14, Procida 12, Bortolani 16, Caruso 4, Diouf 8 ,Rossato 1, Severini, Akele 11, Pajola 12

1’İNCİ PERİYOT: 12-17

DEVRE: 31-48

3’ÜNCÜ PERİYOT: 50-60