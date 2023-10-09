Milliler Tunus'a mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Tunus ile yaptığı hazırlık maçını 33-30 kaybetti.
2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu öncesi Ankara'da kampa giren milli takım, Tunus ile özel maçta karşı karşıya geldi.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde kapatan Tunus, sahadan da 33-30 galip ayrıldı.
Türkiye, 2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile karşılaşacak. İlk maç 1 Kasım'da Sakarya'da, rövanşı ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde oynanacak.
(AA)