U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye, Ukrayna'yı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 1-0 kazandı.
Millilerimize galibiyeti getiren gol 73. dakikada Emirhan İlkhan'ın ayağından geldi.
Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte U21 Türkiye, gruptaki puanını 8'e çıkardı. U21 Ukrayna ise 4 puanda kaldı.
Millilerimiz, bir sonraki maçında Litvanya U21 deplasmanına gidecek.
İşte Emirhan İlkhan'ın golü;
⚽ GOL! Emirhan İlkhan, Ivan Pakholiuk'un hatasını affetmedi ve şık bir ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi! 1-0 öndeyiz! pic.twitter.com/zhSSnkxWpv— TRT Spor (@trtspor) November 14, 2025