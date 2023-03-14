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Avrupa Şampiyonası'nda 3 güreşcimiz kürsüye çıktı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası grekoromen stilde milli sporcular günü 3 bronz madalyayla tamamladı

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:31
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Millilerden 3 madalya

Avrupa Şampiyonası'nda 3 güreşcimiz kürsüye çıktı
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Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, 130 kiloda ise Hamza Bakır rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.

Şampiyonada bugün grekoromen stilde mindere çıkan 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, rakiplerini yenerek finale çıktı. Milli sporcu, altın madalya mücadelesinde yarın Gürcistan'dan Diego Ckhikvadze'yle karşılaşacak.

Öte yandan grekoromen stilde 60 kiloda Mert İlbar yarın bronz madalya maçına çıkacak. Yine grekoromen stilde 97 kiloda ise Fatih Önvermez ise bronz madalya maçı oynayabilmek için repesaj karşılaşması yapacak.

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