Milliler'den Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Sena Can, olimpiyat kotası alırken Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde dünya ikincisi oldular.

KAYNAK: AA
Milliler'den Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular olimpiyat kotasının yanı sıra madalya alma başarısı gösterdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada kadınlar skeet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ve finale yükselen Sena Can, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Milli sporcu sıralama müsabakasında 121 puan atarak Türkiye rekoru kırdı.

Nur Banu Balkancı, aynı kategoride 114 puanla 44'üncü, Çiğdem Özyaman Özenir 112 puanla 51'inci sırada şampiyonayı tamamladı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Finalde karşılaştıkları Hindistan takımına karşı 16-10 kaybeden milli sporcular, gümüş madalyanın sahibi oldu.

İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, aynı kategoride 575 puanla 17'nci sırada organizasyonu bitirdi.

(AA)

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