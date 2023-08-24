Milliler'den galibiyet dansı. Ebrar ve Vargas sosyal medyada gündem oldu

Filenin Sultanları, 2023 Milletler Ligi'nde C grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Sultanlar, Almanya karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 28-26 kazandı.
Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etmişti.
Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.
Maçın sonunda ise Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, galibiyet dansı yaptı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.