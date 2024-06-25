Millilerimiz oynamadan kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Millilerimiz oynamadan kazandı

İtalya'nın Hırvatistan karşısında berabere kalması ile birlikte millilerimizin gruptan çıkma ihtimali güçlendi.

Heyecanın hiç bitmediği EURO 2024’te dün akşam İtalya ve Hırvatistan B Grubu’nun son maçında karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena’da oynanan kritik mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Hırvatistan 55. Dakikada Luka Modric ile bulduğu gol ile öne geçerken oyunun son uzatma dakikasında (90+8) İtalya Zaccagni’nin golüyle beraberliği buldu.

Bu sonuç ile birlikte 4 puana ulaşan İtalya adını son 16 turuna yazdırırken 2 puanda kalan Hırvatistan veda etti.

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MİLLİLERİMİZE YARADI

Hırvatistan’ın son dakikada yaşadığı bu hezimet pek çok taraftarı üzerken Türkiye’nin işine geldi.

Halihazırda grupta 3 puanı bulan millilerimiz Çekya maçını kaybedecek olsa bile gruptan çıkma ihtimalini iyice güçlendirdi.

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ÇEKYA MAÇINA BAKMADAN ÇIKABİLİRİZ

İngiltere Slovenya maçında İngilizlerin galip gelmesi ve Portekiz Gürcistan maçında Portekiz’in mağlup olmaması halinde millilerimiz kendi maçının sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

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