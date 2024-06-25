Millilerimiz oynamadan kazandı

Heyecanın hiç bitmediği EURO 2024’te dün akşam İtalya ve Hırvatistan B Grubu’nun son maçında karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena’da oynanan kritik mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Hırvatistan 55. Dakikada Luka Modric ile bulduğu gol ile öne geçerken oyunun son uzatma dakikasında (90+8) İtalya Zaccagni’nin golüyle beraberliği buldu.

Bu sonuç ile birlikte 4 puana ulaşan İtalya adını son 16 turuna yazdırırken 2 puanda kalan Hırvatistan veda etti.

MİLLİLERİMİZE YARADI

Hırvatistan’ın son dakikada yaşadığı bu hezimet pek çok taraftarı üzerken Türkiye’nin işine geldi.

Halihazırda grupta 3 puanı bulan millilerimiz Çekya maçını kaybedecek olsa bile gruptan çıkma ihtimalini iyice güçlendirdi.

ÇEKYA MAÇINA BAKMADAN ÇIKABİLİRİZ

İngiltere Slovenya maçında İngilizlerin galip gelmesi ve Portekiz Gürcistan maçında Portekiz’in mağlup olmaması halinde millilerimiz kendi maçının sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.