Millilerin Çekya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella şaşırttı

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te A Milli Futbol Takımımız 3. Ve gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak

Bugün saat 22.00’de oynanacak mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

Millilerimiz karşılaşmadan galibiyet veya beraberlik ile ayrılması durumunda grup 2’ncisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın kaderini belirleyecek karşılaşma için nefesler tutulurken ilk 11’ler belli oldu.

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek



Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Sakatlıkları biten Mert Günok ve Mert Müldür geri dönerken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral formayı kaptı. Geçtiğimiz Portekiz maçında ilk 11'de yer almayan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın kadroda olması mutluluk yarattı.