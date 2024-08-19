Milliyet yazarının kedilerin nasıl öldürüleceği hakkındaki paylaşımı infial yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milliyet yazarının kedilerin nasıl öldürüleceği hakkındaki paylaşımı infial yarattı

Milliyet yazarlarından Hakkı Öcal’ın, sosyal medya hesabından bir paylaşıma verdiği yanıt adeta infial yarattı. Öcal kedilerin nasıl öldürülmesi gerektiğine dair tüyler ürperten bir vahşet önerdi.

Sokak hayvanlarına dair çokça konuşulan yasa meclisten geçti. Meclisten geçen yasaya dair muhalefet ve iktidar arasında süregelen polemik halen güncelliğini korurken haber manşetlerinde sokak hayvanlarına yapılan korkunç katliamlar yer alamaya devam ediyor.

Yavru hayvanların dahil canice katledildiği haberlerinin altına Milliyet yazarı Hakkı Öcal’ın verdiği yanıt ise sosyal medyada infial yaratırken birçok isim Öcal’ın sözlerine eleştiride bulundu.

Yavru kedilerin öldürülmesine dair bir haberin sosyal medyada yayılmasının ardından konu hakkında bir paylaşımda bulunan şahsın gönderisine yanıt veren Milliyet yazarı Hakkı Öcal, kedilerin katledilmesi için canice bir öneride bulundu.

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Öcal yavru kediler hakkında “İstenmeyen kedi yavrularını itlaf etmenin yolu, onları henüz gözleri açılmamışken su dolu bir kovaya bırakmaktır. Kürekle vurarak öldürmek, nasıl bir vahşet!” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Öcal’ın bu canice vahşet önerisi sonrasında sosyal medyada vatandaşlar ve tanınmış isimler Öcal’a eleştiri yağmurunda bulundu. Haber sayfaları, gazeteciler, Özgür Demirtaş gibi isimler Öcal’ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Bununla beraber Hakkı Öcal’ın geçmiş yıllarda FETÖ lideri Fetullah Gülen’i övdüğü gönderilerin ekran görüntülerini yeniden paylaşarak eleştiride bulunuldu.

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