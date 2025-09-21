Milliyetçi camianın acı kaybı...

Erdem Şenocak, 1. 5 ay önce trafik kazası geçirmişti. Bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Şenocak, bugün hakka yürüdü.
ÜLKÜ KİMLİĞİYLE BİLİNİYORDU
Mamak Cezaevi yıllarından dava arkadaşı olarak bilinen, ülkücü hareketin mihenk taşlarından Şenocak; eğitimci kimliğiyle, Ülkü Ocakları Hukuk Masası’ndaki çalışmalarıyla biliniyordu.
Erdoğan, başdanışmanı Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Erdem Şenocak'ın cenazesi 22 Eylül Pazartesi, Samsun Büyük Cami'nde ikindi namazına mütakiben kaldırılacak.
MHP'Lİ İSİMDEN BAŞSAĞLIĞI!
23-24-25-26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili 1997-2003 Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Atilla Kaya, Erdem Şenocak'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ülkücü Hareket’in çilesini çeken, hatıralarını kitaplarıyla yaşatan, Erdem Şenocak artık geride kalanların hatıralarında yaşayacak.
Kaybından büyük üzüntü duyduğum ülküdaşım Erdem Şenocak’a Tanrı’dan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, camiamıza baş sağlığı diliyorum.