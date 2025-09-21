Milliyetçi camianın acı kaybı...

Milliyetçi camianın acı kaybı...

Milliyetçi camianın önde gelen isimlerinden Erdem Şenocak hayatını kaybetti.

Erdem Şenocak, 1. 5 ay önce trafik kazası geçirmişti. Bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Şenocak, bugün hakka yürüdü.

ÜLKÜ KİMLİĞİYLE BİLİNİYORDU

Mamak Cezaevi yıllarından dava arkadaşı olarak bilinen, ülkücü hareketin mihenk taşlarından Şenocak; eğitimci kimliğiyle, Ülkü Ocakları Hukuk Masası’ndaki çalışmalarıyla biliniyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Erdem Şenocak'ın cenazesi 22 Eylül Pazartesi, Samsun Büyük Cami'nde ikindi namazına mütakiben kaldırılacak.

MHP'Lİ İSİMDEN BAŞSAĞLIĞI!

23-24-25-26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili 1997-2003 Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Atilla Kaya, Erdem Şenocak'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkücü Hareket’in çilesini çeken, hatıralarını kitaplarıyla yaşatan, Erdem Şenocak artık geride kalanların hatıralarında yaşayacak.

Kaybından büyük üzüntü duyduğum ülküdaşım Erdem Şenocak’a Tanrı’dan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, camiamıza baş sağlığı diliyorum.

