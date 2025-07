Milliyetçi cephede ilk ittifakı açıkladı! “Kesin bilgi” diyerek paylaştı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, kendi YouTube kanalında yayımladığı son videosunda Türk siyaset gündemini hareketlendiren çarpıcı bir iddiada bulundu. Önkibar, Zafer Partisi ile İYİ Parti’nin seçimlerde ittifak yapma kararı aldığını ve bu kararın partilerin üst yönetimlerinde kesin mutabakatla alındığını öne sürdü. Söz konusu birlikteliğe başka partilerin de dahil edilmesiyle oluşacak sinerjinin muhalefetin oy oranını ciddi biçimde yükselteceğini savundu.

Önkibar, “Aktaracaklarım söylenti ya da kulis fısıltısı değil, kesin bilgi.” diyerek şöyle konuştu:

Altını çizerek söylüyorum. Zafer Partisi ile İYİ Parti'nin mutabakatı hakkında aktaracaklarım söylenti ya da kulis fısıltısı değil. Kesin bilgi. Zafer Partisi ile İYİ Parti seçime beraber yani ortak girecek. Bu konuda en tepede en zirvede bugünden bir uzlaşma hatta anlaşma hasıl oldu. Yaptırılan anketlere göre iki parti seçime ortak girerse %10-%15 arası oy alıyormuş. Bu birlikteliğe Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ve de Yavuz Ağır Alioğlu'nun Anahtar Partisi dahil edilirse oluşacak sinerjiyile beklenen oy oranı %15 ile %20 arasında olacak. Bu olgudan hareketle Zafer Partisi ile İyi Parti mensuplarını uyarıyor, buna göre hareket etmeye davet ediyorum.

"MHP %5'İ BİLE BULAMAYACAK"

Meral Akşener gibiler böyle bir seçim işbirliğini ama şahsi tehditler ama yalan anketlerle engellemek isteyeceği ortada. Zira artık kanıtlı Meral Hanım sarayla beraber iyi haber Musavvat Bey'in her şeyin farkında olması. Bu vesileyle İYİ Parti lideri Derviş olduğuna önerim vitrine merkez sağ orijinli isimleri çıkarması. Zira milliyetçi oylar belli ve okullarda 6 parti var. İYİ Parti'de Turan Çömez gibi iki isim ilave edilirse merkez sahadan gelecek oylar arttırılabilir. Bakın herkesin dinleniyorum, izleniyorum kuşkusuyla korktuğu bu ortamda yapılan anketler muhalefet açısından gerçeği yansıtmayabilir. Not düşüyorum. MHP kendi amblemiyle seçime girerse göreceksiniz %5'i bile bulamayacak. Kuşkusuz bütün bunlar Türkiye'de bundan böyle gerçek bir seçim olması durumunda geçerli olacak. Ne demek istiyorsun derseniz laf aramızda iktidar kaybedeceği bir seçimi yaptırmamak için her şeyi yapacak.