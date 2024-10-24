Milliyetçi Cumhuriyetçi İttifak mı geliyor? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına çok konuşulacak cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Tarihi çağrımızdır" metninde Devlet Bahçeli’nin ve Özgür Özel’in söylemlerini eleştirirerek Milliyetçi ve Cumhuriyetçilere İttifak çağrısında bulunmuştu.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Now TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özdağ'ın gündeme dair açıklamaları dikkat çekti.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"SEVRE KARŞI LOZAN'I SAVUNMAK İÇİN YAN YANA MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ"

"Bunun için buradan çıkınca Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret edeceğim, Türk Ocakları Genel Merkesi'nden randevu talep ettim Zafer Partisi olarak. Atatürk Cumhuriyeti'ne sadık bütün siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve kişilerle biz Zafer Partisi olarak Sevre karşı Lozan'ı savunmak için yan yana mücadele etmeye hazırız."

MUHARREM İNCE MİLLİYETÇİ VE CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI!

"Memleketteki bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetleri bir araya gelmeye davet ediyorum" diyen Muharrem İnce şunları söylemişti:

"Hem milli, hem akıllı olunabilir. Hem yerli, hem medeni olunabilir. Hem güçlü, hem namuslu olunabilir. Türkiye'nin ihtiyacı olan yerli, milli, akıllı, medeni, güçlü ve namuslu bir iktidarın inşası mümkündür. Bunun için gerekli olan tek şey; bu asgari müştereklerde birleşebilen siyasi aktörlerin nazlanmadan ve oyalanmadan bir araya gelmesidir. Bu birliktelikte; küçük hesaplar, marjinal siyasi talepler, klikler, mikro milliyetçilik, hemşehricilik, adamcılık vs. asla olmamalıdır. Bir parti tabelasının altında toplanmaktan değil birlikte harekete geçmekten bahsediyorum. Hiyerarşik bir organizasyondan değil yan yana durmaktan bahsediyorum."