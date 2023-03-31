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Milliyetçi Türkiye Partisi Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldıklarını açıkladı

Milliyetçi Türkiye Partisi yaptığı bir açıklama ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:20
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Milliyetçi Türkiye Partisi Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı

Milliyetçi Türkiye Partisi Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldıklarını açıkladı
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Seçimlere çok az bir vakit kala partiler çalışmalarına devam ederken seçim stratejilerini de açıklıyor.

Ülkücü müzisyen Ahmet Yılmaz’ın lideri olduğu Milliyetçi Türkiye Partisi, yaptığı bir açıklama ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

"Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyoruz. Baskı, sansür, zulüm bitsin diyoruz. Nefes alalım diyoruz.

Sınav soruları ve çocuklarımızın geleceği çalınmasın; beyin göçü dursun diyoruz.

Türkiye ortadoğu olmasın diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kuruluş ayarlarımıza ve parlamenter sisteme kavuşabilme umudumuz olsun diyoruz.

Akp zihniyeti ve keyfi uygulamalarının Türk Milliyetçileri için siyasi sorun olmaktan çıkıp milletimiz için millî güvenlik sorunu haline geldiğini değerlendirdiğimiz bu kritik seçim birinci turda bitsin, kurtulalım diyoruz.

Türk Milliyetçilerini, derin devlet taklidi yapan derin çetelerden kurtarabilmek için,

Milliyetçi gençlerimize yapılan içi boş, popülist, siyasi operasyonlara ümit bağlayanların stratejik hesaplarını bozmak için,

Hakkın ve hukukun üstünlüğüne dayalı, liyakatı esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir devlet yönetimi için,

Adalet ve demokrasi için, Sınırları ve şehirleri güvenli, kaçakların olmadığı; mutlu, huzurlu bir Türkiye için,

Milliyetçi Türkiye Partisi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “milletimize verdiği söze güvenerek” Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştır.

Türk Milliyetçileri olarak başarı dileklerimizle birlikte samimi desteğimizi, seçim sonrasında güven duygumuzu ve devlet yönetimimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “samimiyetine, dürüstlüğüne ve namusuna” emanet ediyoruz."

Karar bizim, takdir milletimizin, hüküm tarihindir.

DÜN DE AHMET NECDET SEZER DESTEK KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i, Ankara’daki evinde ziyaret etti. Sezer görüşme sonrasında "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum." dedi.

 

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