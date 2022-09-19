Millow 88 kilo eroin yakaladı 

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyan yabancı plakalı TIR'ı ve şüphelileri takibe aldı. Çerez yüklü TIR, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.

TIR'da narkotik köpeği "Millow" ile arama yapıldı. Tırın her bölümünü didik didik arayan narkotik polisi, dorsenin zeminindeki özel bölmede 167 pakete tekabül eden 88 kilo 300 gram eroin ele geçirdi. TIR, Bölge Trafik Müdürlüğü’ne çekilirken, 8 kaçak göçmen ve TIR şoförü olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şoförün de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

TIR'ın Türkiye'ye İran'dan geldiği, şüphelilerin ise uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeyi planladıkları ortaya çıktı.

TIR, Bölge Trafik Müdürlüğü’ne çekildikten sonra uyuşturucu maddeler tek tek çıkarıldı. Paketlerin bazılarının üzerinde "happy birthday" yazdığı görüldü.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Bölge Trafik Müdürlüğü’ne giderek, operasyonu yürüten ekipleri tebrik etti.