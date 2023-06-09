Milot Rashica kararını verdi

Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, sarı-kırmızılı takımda kalmak istiyor. Kosovalı oyuncu, bu kararını Galatasaray ve Norwich City'e iletti.

Milot Rashica kararını verdi

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Milot Rashica, kararını verdi.

Sporx'te yer alan habere göre Rashica, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor.

KARARINI İLETTİ
Rashica, bu kararını hem Galatasaray'a, hem de Norwich City'e iletti.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rashica ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiş ve "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" demişti.

Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 6 asist yaptı.

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