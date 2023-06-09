Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Milot Rashica, kararını verdi.

Sporx'te yer alan habere göre Rashica, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor.

KARARINI İLETTİ

Rashica, bu kararını hem Galatasaray'a, hem de Norwich City'e iletti.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rashica ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiş ve "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" demişti.

Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 6 asist yaptı.