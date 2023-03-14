Milwaukee Bucks'tan zirveye üçlük

NBA'de normal sezonun bitimine kısa süre kala heyecan devam ediyor.
Doğu Konferansının lideri Milwaukee Bucks, Batı'da üçüncü sırada bulunan Sacramento Kings'e konuk oldu.
Sacramento iyi başladığı maçta ilk çeyreği 32-27, devreyi ise 62-53 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Bucks, rakibini 133-124 yendi.
Kazanan ekipte Giannis Antetokoumpo 46 sayı 12 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Sacramento'da ise Domantas Sabonis'in 23 sayı 17 ribaunt 15 asistlik triple - double performansı mağlubiyete engel olamadı.
Sezonun formsuz ekibi Houston Rockets ise Doğu Konferansı'nın 2'inci sırasında bulunan Boston Celtics karşısında sürpriz bir galibiyete imza attı.
Rockets Alperen Şengün'ün hafif sakatlığından dolayı kadroda yer almadığı mücadeleyi 111-109 kazandı.
Batı'nın son sırasında bulunan Rockets'ta Jalen Green 28 sayı 7 ribauntla galibiyette kilit rol oynadı..
Golden State Warriors ise Phoenix Suns'ı ağırladı.
Maça müthiş başlayıp ilk çeyrekte farkı 25'e kadar çıkaran Warriors, son ana kadar skor avantajını korudu ve rakibini 123-112 ile devirdi..
Golden State'te Klay Thompson 38 sayıyla öne çıkarken, Stephen Curry ise 23 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.
NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons: 117 - Indiana Pacers: 97
Atlanta Hawks: 115 - Minnesota Timberwolves: 136
Miami Heat: 119 - Utah Jazz: 115
Dallas Mavericks: 88 - Memphis Grizzlies: 104
Houston Rockets: 111 - Boston Celtics: 109
Golden State Warriors: 123 - Phoenix Suns: 112
Sacramento Kings: 124 - Milwaukee Bucks: 133