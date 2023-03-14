14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Milwaukee Bucks'tan zirveye üçlük

NBA’de Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’i 133-124’lük skorla yenerek Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:44
Takip Et

Milwaukee Bucks liderliğini sürdürdü

Milwaukee Bucks'tan zirveye üçlük
+
Aa
-

NBA'de normal sezonun bitimine kısa süre kala heyecan devam ediyor.

Doğu Konferansının lideri Milwaukee Bucks, Batı'da üçüncü sırada bulunan Sacramento Kings'e konuk oldu.

Sacramento iyi başladığı maçta ilk çeyreği 32-27, devreyi ise 62-53 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Bucks, rakibini 133-124 yendi.

Kazanan ekipte Giannis Antetokoumpo 46 sayı 12 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Sacramento'da ise Domantas Sabonis'in 23 sayı 17 ribaunt 15 asistlik triple - double performansı mağlubiyete engel olamadı.

Sezonun formsuz ekibi Houston Rockets ise Doğu Konferansı'nın 2'inci sırasında bulunan Boston Celtics karşısında sürpriz bir galibiyete imza attı.

Rockets Alperen Şengün'ün hafif sakatlığından dolayı kadroda yer almadığı mücadeleyi 111-109 kazandı.

Batı'nın son sırasında bulunan Rockets'ta Jalen Green 28 sayı 7 ribauntla galibiyette kilit rol oynadı..

Golden State Warriors ise Phoenix Suns'ı ağırladı.

Maça müthiş başlayıp ilk çeyrekte farkı 25'e kadar çıkaran Warriors, son ana kadar skor avantajını korudu ve rakibini 123-112 ile devirdi..

Golden State'te Klay Thompson 38 sayıyla öne çıkarken, Stephen Curry ise 23 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons: 117 - Indiana Pacers: 97
Atlanta Hawks: 115 - Minnesota Timberwolves: 136
Miami Heat: 119 - Utah Jazz: 115
Dallas Mavericks: 88 - Memphis Grizzlies: 104
Houston Rockets: 111 - Boston Celtics: 109
Golden State Warriors: 123 - Phoenix Suns: 112
Sacramento Kings: 124 - Milwaukee Bucks: 133

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.