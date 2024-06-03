‘Milyar dolarlık vurgun’ operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
‘Milyar dolarlık vurgun’ operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

İstanbul’da düzenlenen ‘Sibergöz-42’ operasyonunda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı. Kapışmak konuya ilişkin yaptığı açıklama ile suçlamaları reddetti.

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadi sunan kişilere yönelik, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla “Sibergöz-42” operasyonu yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak bugün serbest bırakıldı. Kapışmak, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama ile adli kontrolle serbest bırakıldığını duyururken, kendisine yöneltilen suçlamaları da reddetti.

Kapışmak açıklamasında hayatı boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığını ve tüm hayatını, yazdığı kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazandığını belirtti.

a1b51b29520ad82fff3caf63da42a846.jpg

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kapışmak, söz konusu gözaltının nedeni olarak ise medyada yer alan ve yıllar önce motivasyon konuşmacısı olarak katıldığı bir şirketin faaliyetlerinden dolayı olduğunu vurguladı.

“ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı İşlemi sonrasında bugün (03/06/2024 tarihinde) adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim.”

1-001.jpg

İlgili Haberler
Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı. Gözaltına alınmıştı
Flaş... Flaş... Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
Son Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü Yerel Haberler
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü Dünya
Pakistan'da maden faciası: 11 kişi öldü
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi Gündem
Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı Gündem
Eski avukat ve icra müdürünün öldürülmesi davası başladı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi" Video
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "Türk bayraklı ürünler Erdoğan sayesinde Avrupa'ya geldi"
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem Yerel Haberler
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı Spor
Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı