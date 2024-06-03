‘Milyar dolarlık vurgun’ operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadi sunan kişilere yönelik, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla “Sibergöz-42” operasyonu yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak bugün serbest bırakıldı. Kapışmak, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama ile adli kontrolle serbest bırakıldığını duyururken, kendisine yöneltilen suçlamaları da reddetti.

Kapışmak açıklamasında hayatı boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığını ve tüm hayatını, yazdığı kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazandığını belirtti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kapışmak, söz konusu gözaltının nedeni olarak ise medyada yer alan ve yıllar önce motivasyon konuşmacısı olarak katıldığı bir şirketin faaliyetlerinden dolayı olduğunu vurguladı.

“ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı İşlemi sonrasında bugün (03/06/2024 tarihinde) adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim.”