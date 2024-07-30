Milyarder Abdullah Kiğılı bakın neye isyan etti

Abdullah Kiğılı, spor dünyasının tanınan isimlerinden. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı da yaptı, Fenerbahçe Kulübü yöneticiliği de.

Kiğılı aynı zamanda Türkiye'nin başarılı milyarder iş adamlarından biri. Kiğılı markasıyla tüm yurtta mağazalar zinciri bulunuyor.

İşte Kiğılı bile ülkede artan fiyatlara isyan etti.

Abdullah Kiğılı, şunları söyledi:

"Çok zor günler geçiriyoruz. 1975-80'lerde yıllık enflasyon yüzde 120'leri bulmuştu. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil.

Bir zamanlar en çok gittiğim yer Lütfi Kırdar'daki Borsa Lokantası'ydı. Benim bir numaralı yerimdi. Haftanın 2-3 günü mutlaka giderdik. Şimdi Zorlu Center'daki tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Tost ayran bile 500 lira. Bizim mallarımız da pahalandı. Buna kim dur diyecek onu merak ediyorum. Aylardır dolar aynı seviyede kalıyor. Ama fiyatlar artıyor."