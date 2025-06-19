Milyarder ailesinden ağızları açık bırakan görkemli düğün! Davetliler özel jetlerle taşındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyarder ailesinden ağızları açık bırakan görkemli düğün! Davetliler özel jetlerle taşındı

Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, Ürdünlü model ve güzellik kraliçesi Kinaz Hakim'le İstanbul’da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ağızları açık bırakan düğüne, 200 davetli özel jetlerle getirildi.

2017 yılında yaşamını yitiren Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'ın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, İstanbul Boğazı'nda Çırağan Palace Kempinski Otel'inde görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

DAVETLİLER ÖZEL JETLERLE GETİRİLDİ

Davetlilerin çoğu özel jetlerle İstanbul'a getirildi. Kinaz Hakim, düğünde Lübnanlı tasarımcı Saeed Kobeissi'nin iki gelinliğini seçti.

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Beyaz konseptinin hakim olduğu düğünde, masalar beyaz çiçek ve süslemelerle donatıldı. Bu özel düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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