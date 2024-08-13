Milyarder baba: Keşke evladımı değil beni dövselerdi

İş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, İstanbul’da gittiği lüks bir mekân olan Boaz’da, güvenlik görevlisi tarafından darp edilmesiyle gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre, yaşanan olay sonucunda Mehmet Toplusoy’un yüzündeki kemikler kırıldı ve genç Toplusoy hastanede dört gün boyunca tedavi gördü. Olayın şüphelisi D.K., kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KEŞKE BENİ DÖVSELERDİ"

Olayın ardından baba Turgut Toplusoy, yaşananlara dair üzüntüsünü dile getiren açıklamalarda bulundu. Londra’da eğitim gören oğlunun bir ay sonra dönmeyi planladığını belirten Toplusoy, "Gitme" demesine rağmen, Mehmet’in arkadaşının ısrarıyla mekâna gittiğini ve bilmediği bir yerde böyle bir olayın başlarına geldiğini söyledi.

Turgut Toplusoy "Mehmet şu an daha iyi ama daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirdik, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir ailenin ocağını söndürebilirlerdi. Keşke beni dövselerdi, benim başıma gelseydi. Evlat başka sonuçta." diye konuştu.

"BU OLAY DERS OLSUN"

Toplusoy, bu olayın oğluna büyük bir ders olduğunu ve Mehmet’in artık bilmediği yerlere gitmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, oğluna gece kulüplerini yasakladığını ve İstanbul’da gece dışarı çıkmamasını söylediğini belirtti. Toplusoy, "Bu çocuklar illa başka yerde mi eğlensinler? Eğlenmek istiyorsa evimin bahçesinde eğlensin artık. Bu her aileye ders olsun." diyerek diğer ailelere de uyarıda bulundu.

Mekânlardaki güvenlik sorunlarına da değinen Toplusoy, "Mehmet çok beyefendi bir çocuktur. Bu tarz olaylarla hiç işi olmaz ancak mekânlardaki güvenlik terörü nasıl bitecek bilmiyorum." dedi. Eskiden müşterinin velinimet olarak görüldüğünü, ancak bu değerlerin kaybolduğunu ifade etti. Ayrıca, çevresindeki birçok insanın çocuklarının da benzer şekilde dövüldüğünü öğrendiğini ve bu tür olayların sadece kendi başlarına gelmediğini söyledi.

Turgut Toplusoy, olaya kısa sürede müdahale ederek suçluları yakalayan emniyet güçlerine teşekkür etti. Olay sırasında Bodrum'daki evlerinde olduklarını ve haberi aldıklarında büyük bir şok yaşadıklarını belirtti. Toplusoy, "Bu olaya sebep olanlara dava açacağız" diyerek haklarını mahkemede arayacaklarını söyledi.