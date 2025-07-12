Milyarder CEO'nun karısı elini kana bulayıp kaçtı. Avrupa'da gündeme bomba gibi düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyarder CEO'nun karısı elini kana bulayıp kaçtı. Avrupa'da gündeme bomba gibi düştü

Avrupa'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Lufthansa CEO'sunun eşi Vivian Alexandra Spohr, İtalya'nın Sardinya Adası'nda trafik kazasına karıştı. 24 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olan Vivian'ın olay sonrası Almanya'ya kaçması büyük tepki topladı.

İtalya’nın Sardinya Adası’nda yaşanan trajik bir trafik kazası, Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Alman havacılık devi Lufthansa’nın CEO’su Carsten Spohr’un 51 yaşındaki eşi Vivian Alexandra Spohr, Porto Cervo’da aracıyla yaya geçidinde 24 yaşındaki Gaia Costa’ya çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında Vivian’ın kızının da araçta olduğu belirtildi.

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Yerel medya L’Unione Sarda’nın haberine göre, kaza salı günü meydana geldi. Güvenlik kameraları, Gaia’nın aracı fark edip elini kaldırarak sürücüyü uyarmaya çalıştığını, ancak Vivian’ın durmayarak genç kadına çarptığını gösterdi. Gaia, başından aldığı ağır darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansın 20 dakikalık müdahalesi genç kadını kurtarmaya yetmedi.

ÖFKEYE YOL AÇTI

Kaza sonrası Vivian’ın bayıldığı, ancak kısa süre sonra Almanya’ya dönmesi İtalya’da öfkeye yol açtı. Sosyal medyada “Kaçış gibi bir ayrılış” ve “Sorumluluktan kaçıyor” yorumları yapıldı. İtalyan yetkililer, Vivian hakkında “tahsirle ölüme neden olma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yapılan testler, Vivian’ın alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığını ortaya koydu.

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Porto Cervo Belediye Başkanı Gianni Addis, Gaia’nın bebek bakıcılığı yaparak geçimini sağladığını, yerel kültüre ve etkinliklere bağlı, sevilen bir genç olduğunu söyledi. Toplum, genç kadının kaybıyla sarsıldı.
Vivian, avukatları aracılığıyla “Bu trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum” açıklaması yaptı.

Avukatlar, müvekkillerinin soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
İtalyan makamları, kazanın detaylarını incelemeye devam ediyor. Vivian’ın Almanya’ya dönmesi, soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek, merak konusu. Avrupa medyası, olayı yakından takip ediyor.

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