Milyarder gelin Livia Nunes İstanbul’da alışveriş turunda: Kapalıçarşı’dan aldığı ürün merak uyandırdı!

Brezilyalı iş insanı Ricardo Nunes’in kızı ve sosyal medya fenomeni Livia Nunes, eşi Adibe Marques ile Türkiye’ye tatile geldi. Marmaris ve Köyceğiz’de eğlendikten sonra İstanbul’u gezdi.

Brezilya’nın tanınmış iş insanı Ricardo Nunes’in kızı Livia Nunes, modellikte büyük başarı elde etti ve popüler davetlerde adından söz ettiren bir fenomen haline geldi.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-5.jpg

Merve Yurtyapan’ın haberine göre, babası Ricardo Nunes’in iflasından etkilenmeyen Livia, Brezilya’nın ünlü milyarderi Joao Adibe Marques’in oğlu Adibe Marques ile 2020’de evlendi.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-13.jpg

TESPİH SATIN ALDILAR

Livia ve Adibe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gelerek unutulmaz bir tatil geçirdi. Arkadaşlarıyla teknede vakit geçiren çift, keyifli anlar yaşadı.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-16.jpg

İki haftalık tatillerine Marmaris ve Köyceğiz’de başlayan Nunes ve Marques, arkadaşlarıyla popüler mekanlarda eğlendi.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-17.jpg

Gündüz su kayağı ve jet-ski gibi aktivitelerle vakit geçiren grup, akşamları plaj partilerine katıldı. Çift, ardından İstanbul’a geçti.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-18.jpg

Eminönü ve Sultanahmet’i gezerek camileri ziyaret eden çift, Kapalıçarşı’da alışveriş yaptı ve tespih ile takı satın aldı.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-19.jpg

Nunes ve eşi, çay içip baklava yemeyi de unutmadı.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-2.jpg

LİVİA NUNES KİMDİR?

Livia Nunes, Brezilyalı ünlü bir iş insanı olan Ricardo Nunes’in kızı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bir model.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-3.jpg

Brezilya’da modellik kariyerinde büyük başarı elde etmiş, popüler davetlerde sıkça boy gösteren bir isimdir.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-4.jpg

Babasının iflasından etkilenmeden kariyerine devam eden Livia, 2020 yılında Brezilya’nın tanınmış milyarderi Joao Adibe Marques’in oğlu Adibe Marques ile evlendi.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-6.jpg

Çift, sosyal medyada ve magazin dünyasında dikkat çeken bir ikili olarak biliniyor.

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-7.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-8.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-9.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-10.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-11.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-20.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-22.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-23.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-24.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-25.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-26.jpg

milyarder-gelin-livia-nunes-istanbulda-alisveris-turunda-yenicag-27.jpg

