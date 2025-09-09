Milyarder gelin Livia Nunes İstanbul’da alışveriş turunda: Kapalıçarşı’dan aldığı ürün merak uyandırdı!

Brezilya’nın tanınmış iş insanı Ricardo Nunes’in kızı Livia Nunes, modellikte büyük başarı elde etti ve popüler davetlerde adından söz ettiren bir fenomen haline geldi.

Merve Yurtyapan’ın haberine göre, babası Ricardo Nunes’in iflasından etkilenmeyen Livia, Brezilya’nın ünlü milyarderi Joao Adibe Marques’in oğlu Adibe Marques ile 2020’de evlendi.

TESPİH SATIN ALDILAR

Livia ve Adibe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gelerek unutulmaz bir tatil geçirdi. Arkadaşlarıyla teknede vakit geçiren çift, keyifli anlar yaşadı.

İki haftalık tatillerine Marmaris ve Köyceğiz’de başlayan Nunes ve Marques, arkadaşlarıyla popüler mekanlarda eğlendi.

Gündüz su kayağı ve jet-ski gibi aktivitelerle vakit geçiren grup, akşamları plaj partilerine katıldı. Çift, ardından İstanbul’a geçti.

Eminönü ve Sultanahmet’i gezerek camileri ziyaret eden çift, Kapalıçarşı’da alışveriş yaptı ve tespih ile takı satın aldı.

Nunes ve eşi, çay içip baklava yemeyi de unutmadı.

LİVİA NUNES KİMDİR?

Livia Nunes, Brezilyalı ünlü bir iş insanı olan Ricardo Nunes’in kızı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bir model.

Brezilya’da modellik kariyerinde büyük başarı elde etmiş, popüler davetlerde sıkça boy gösteren bir isimdir.

Babasının iflasından etkilenmeden kariyerine devam eden Livia, 2020 yılında Brezilya’nın tanınmış milyarderi Joao Adibe Marques’in oğlu Adibe Marques ile evlendi.

Çift, sosyal medyada ve magazin dünyasında dikkat çeken bir ikili olarak biliniyor.

