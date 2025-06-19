Milyarder isim Pavel Durov vasiyetini açıkladı! 100 çocuğuna 13.9 milyar dolar

Telegram milyarderinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Pavel Durov, Fransa'nın Le Point dergisine verdiği bir röportaja göre, büyük servetini babası olduğu 100'den fazla çocuğa bırakmayı düşünüyor. Durov, üç farklı partnerden altı çocuğunun resmi babası olduğunu, ayrıca on beş yıl önce sperm bağışına başlayan Durov bu yolla 100'den fazla kadının hamile kaldığını dile getirdi.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Durov'un serveti 13.9 milyar dolar değerinde.

Fransız dergisine verdiği röportajda "Çocuklarım arasında hiçbir fark gözetmediğimi belirtmek isterim. Doğal yollarla gebe kalanlar ve sperm bağışlarımdan gelenler var. Hepsi benim çocuğum ve hepsi aynı haklara sahip olacak" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki iş adamı bazen kışkırtıcı davranışlarıyla medyada tanınıyor. 11.1 milyon abonesini Paskalya'da çıplak bir gövdeyle göründüğü bir Telegram gönderisiyle kutladı. Röportaja göre her sabah arka arkaya 300 şınav ve ardından 300 squat yapıyor, alkol, kahve ve çaydan uzak duruyor.

Durov "Vasiyetimi çok yakın zamanda yazdım. Çocuklarımın, bugünden başlayarak otuz yıllık bir süre geçene kadar servetime erişemeyeceklerine karar verdim." diye not düştü.