Milyarder Süper Lig başkanı ava çıktı

Geçen sezon TFF 1. Lig'de dikkat çeken performansı sonrası Süper Lig'e merhaba diyen Bodrum FK'nın milyarder başkanı Fikret Öztürk kesenin ağzını açtı.

Süper Lig ekibi Bodrum FK, yeni forvetini Sırbistan'da buldu. Muğla temsilcisi, Sırbistan Ligi'nde Cukaricki forması giyen Gambiyalı hücumcu Muhammed Badamosi'nin transferi için yoğun çaba harcıyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın, 25 yaşındaki Gambiyalı forvet Mohamed Badamosi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sırp ekibi Cukaricki ile sözleşmesi sona eren Badamosi'nin, 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Rusya'dan da teklifler alan Badamosi'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan forvete, Bodrum FK ile birlikte Gaziantep FK'nın da teklifte bulunduğu ifade edildi. Ancak Muğla ekibi, hedefleri, kulüp yapısı ve ilçenin konumu nedeniyle transferde bir adım önde görünüyor.

LİSTE KABARIK

Son olarak Hacettepe 1945'ten savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna katan Bodrum FK, stoper ve forvet mevkilerine mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Muğla temsilcisinin transfer listesinde şu isimler bulunuyor: Murat Cem Akpınar, Serkan Asan (Trabzonspor), Emir Ortakaya, Luan Peres (Fenerbahçe), Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Ömer Toprak, Amar Gerxhaliu, Hakan Arslan (Antalyaspor), Fredy (Eyüpspor).

DIŞ TRANSFERLER GELİYOR

Bodrum FK, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına hız verecek. Topuk Yaylası'nda kamp yapan yeşil-beyazlılar, dış transferde daha önce Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov'un yanı sıra genç yetenekler Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya'yı kadrosuna katmıştı. Yusuf, Kuzey İrlanda'daki 2024 U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyiyor.

STAT YETİŞECEK Mİ

Bodrum FK, İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale getirmek için başlattığı tadilat ve ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, stadı sezonun ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyor.