Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; MHP ve ülkücü camianın önemli ismi iş insanı olarak bilinen Murat Bayrak’ın ölümünün ardından 5 çocuğu arasında başlayan milyarlık mirastaki anlaşamazlık sorunu 10 yıl sonra sonuçlandı.

Murat Bayrak, 2015’te 97 yaşında ölmüştü. Murat Bayrak'ın tek oğlu Mustafa Bayrak, mirastan 4 kız kardeşi Ayşen, Fahriye, Lale ve Rukiye’ye mirastan pay vermeyince davalık oldular.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, kız kardeşlerin mirastan 6/20 oranında pay almaları öngördü.

Kız kardeşlerin avukatı Baykal Doğan, “Mallarla ilgili davalar sürecek” dedi.

Murat Bayrak'ın tek oğlu Mustafa Bayrak

MİRAS DAVASINDA ŞOK GELİŞME: MAHKEME, BAYRAK'IN ŞİRKET HİSSELERİNE EL KOYDU

İstanbul'da devam eden aile miras davasında çarpıcı bir karara imza atıldı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iş insanı Mustafa Bayrak'ın Sancak Tül ile Sancak Havayolları'ndaki %97'lik payına, üçüncü şahıslara satılmasını engellemek amacıyla kız kardeşleri lehine tedbir kararı verdi.

Murat Bayrak'ın tek oğlu Mustafa Bayrak

Mahkeme, kardeşlerin miras payını 6/20 oranında belirlerken, dava süreci kritik bir aşamaya evrildi. Bu dönemde, Bayrak'ın 615 milyar Euro cirosuyla Avrupa'nın dev bankalarından Alman Commerzbank'ta 20 milyon dolarlık bir hesap sahibi olduğu iddiası gündeme geldi. Ancak söz konusu hesaba erişim sağlanamadı. Diğer yandan, Bayrak'ın Türkiye'deki banka hesaplarında yalnızca 3 lira 17 kuruş bulunduğu tespit edildi.

Kız kardeşlerin vekili Avukat Baykal Doğan, sürecin geleceğine dair şu açıklamaları yaptı:

“Bundan sonraki süreçte Sancaktepe’de fabrika arazisine yapılan 1200 konuttan alınan paylar, Ayvalık’taki 50 villanın el değiştirmesi, helikopterlerin paylaşımı gibi konularda da dava süreçleri devam edecek”

Dava, Bayrak ailesinin varlıklarının paylaşımı konusunda yeni adımlar atılmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tarafların önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacağı ek deliller, sürecin seyrini belirleyecek.