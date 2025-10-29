Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, dünya çapında 1,3 milyar kişiyi etkileyen, önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan en büyük sağlık sorunlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kalp Federasyonu’nun (WHF) son raporları, durumun ciddiyetini bilimsel verilerle gözler önüne serdi.

Rapora göre, dünya genelinde her dört yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğu, ancak hastaların yalnızca yüzde 20’sinden azının tansiyonunu kontrol altında tutabildiği ifade edildi. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir yük oluşturdu. WHF'nin hesaplamalarına göre, küresel sağlık harcamalarının yüzde 10'u doğrudan hipertansiyon ve yol açtığı komplikasyonlarla ilişkilendirildi.

Uzmanlar, asemptomatik ilerleyişi nedeniyle "sessiz katil" olarak nitelendirilen bu hastalığın kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

AMERİKA VE AVRUPA, HEDEFİ YENİDEN BELİRLEDİ

Uluslararası kılavuzlar, hipertansiyonun tanı ve tedavi yaklaşımlarında kritik değişikliklere gitti. Geçmişte kabul edilen standart değerler yeniden ele alındı.

Amerikalı kardiyologlar, büyük tansiyonda 130-140 mmHg ve küçük tansiyonda 80-90 mmHg aralığını "1. Evre Hipertansiyon" olarak kabul etti.

Avrupa kılavuzlarında daha önce "hipertansiyon öncesi evre" olarak tanımlanan sınırların yeniden değerlendirilmesine yol açtı ve küresel çapta bir alarm niteliği taşıdı.

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR: YAŞAM TARZI BİR İLAÇTIR

Uzmanlar, hipertansiyonla mücadelede tedaviye ek olarak yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladı.

Harvard Tıp Okulu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Patrick O'Gara, kan basıncı kontrolündeki en büyük engelin hasta uyumsuzluğu olduğunu ifade etti.

O'Gara, "Hipertansiyon asemptomatik ilerlediği için hastalar genellikle kendilerini iyi hissederler. Bu da ilaçlarını aksatmalarına veya yaşam tarzı önerilerini dikkate almamalarına neden olur. Erken müdahale, felç ve kalp krizi riskini yarı yarıya azaltabilir" yorumunu yaptı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) eski başkanı, Prof. Dr. Michel Komajda ise çevresel faktörlere dikkat çekti.

Komajda, WHF raporunda yer alan hava kirliliğine maruz kalmanın hipertansiyon vakalarını artırdığına dair bilimsel bulguları desteklediğini belirterek, "Çevresel sağlığın iyileştirilmesi, kardiyovasküler hastalıkların yükünü azaltmada hayati bir rol üstlenir" dedi.

Uluslararası Hipertansiyon Derneği'nden (ISH) Prof. Dr. Daniel W. Jones, kilo yönetimi ve beslenme alışkanlıklarının önemine odaklandı.

Jones, obezitenin küresel bir salgın olduğunu ve tüm büyük hipertansiyon kılavuzlarının, kilolu bireylerde kan basıncını yönetmek için kilo kaybını kesinlikle önerdiğini vurguladı. Ayrıca, düzenli ve orta düzeyde kahve tüketiminin bile kan basıncı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını, bazı durumlarda faydalı olabileceğini gösteren güncel araştırmalara işaret etti.

Bilimsel araştırmalar, her kan basıncı değeri artışının, kardiyovasküler olay riskini iki katına çıkardığını gösterdi.

Uzmanlar, düzenli tansiyon takibinin, sağlıklı bir diyetin, stres yönetiminin ve doktor reçetesine uymanın bu "sessiz katile" karşı en önemli savunma hattını oluşturduğunu yineledi.