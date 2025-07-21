Milyarlarca liralık organize suç örgütü çökertildi! 11 ilde eş zamanlı operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı "Organize Suç Örgütüne" yönelik yapılan operasyonlarda ; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Örgütün, Sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, Suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları belirlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından savcılık soruşturma başlattı.

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 33 kişi tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin işlemi ise devam ediyor.

Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 Milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.