Milyarlarca lirayı ellerinde tutuyorlar! En büyüğü 14 yaşında

Borsa yatırımcılarının yaş aralıkları belli oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre, her yaş grubundan yatırımcı parasını borsada değerlendirmeyi tercih ediyor. Buna göre, 45-49 yaştaki yatırımcılar 295.7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi. Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.

75 YAŞ ÜZERİNDE 112 MİLYAR

25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken, 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar- 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.

EN ÇOK PAY SENEDİ İSTANBUL'DA BULUNUYOR

En çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu. Mayıs sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira, Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların 120 milyar 605 milyon lira olarak tespit edildi.

EN ÇOK YATIRIMCI BIST100 ENDEKSİNDE

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde mayıs ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 kişi olarak tespit edildi. Sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 599 bin 761 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.