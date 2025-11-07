Uluslararası uzmanlar, üç aydan uzun süren bu durumun yalnızca fiziksel bir sorun olmaktan çıkıp, bireylerin ruh sağlığını ve toplumsal üretkenliği tehdit eden küresel bir halk sağlığı meselesine dönüştüğünü ifade etti.

DÜNYA ALARM VERDİ: KRONİK AĞRI SALGINI ENGELLENEMİYOR

Toplumda sıkça rastlanan bel, boyun, diz ve baş ağrıları, bazı kişilerde üç aydan uzun bir süre devam ederek yıkıcı bir etkiye sahip kronik ağrı durumuna evrildi.

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) verilerine göre, dünya çapında tahmini olarak 1,5 milyardan fazla insanı etkilediği bildirilen bu durum, uluslararası bilimsel araştırmaların en önemli odak noktası haline geldi.

BİLİMSEL VERİLER VE ENGELLİLİK BOYUTU

Küresel Hastalık Yükü Çalışması (Global Burden of Disease Study) tarafından açıklanan veriler, kronik ağrı sorunlarının, yıllarca süren engellilik (Years Lived with Disability - YLD) nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığını gözler önüne serdi. Özellikle kronik bel ve boyun ağrısı, uluslararası alanda engelliliğin önde gelen nedenleri arasında tutarlı bir şekilde zirvede yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi (2023) sonuçları ise, yetişkinlerin %24,3'ünün son üç ay boyunca her gün ağrı yaşadığını ve %8,5'inin iş ve sosyal faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan yüksek etkili kronik ağrı çektiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belçika Leuven Üniversitesi Hastaneleri Algoloji ve Ağrı Yönetimi Merkezi’nden Prof. Dr. Bart Morlion, kronik ağrının çok boyutlu bir sendrom olduğunu ve geleneksel tedavilere yanıt vermemesinin sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Morlion, "Ağrının süresi uzadıkça, beyin kimyasındaki değişimler bireyi kronik ağrıya daha yatkın hale getiriyor. Bu durum sadece bir semptom değil, başlı başına bir hastalık olarak ele alınmalı" dedi.

İngiltere Kraliçe Belfast Üniversitesi Psikoloji Okulu’ndan Dr. Kevin E. Vowles, kronik ağrının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Vowles, "Ağrı, bireyin hayatını tahmin edilemez hale getirebilir ve öfke, kayıp veya hayal kırıklığı duygularını tetikleyebilir. Birçok hasta, ağrıyla yaşam mücadelesinde bir yas sürecinden geçtiğini belirtiyor. Bu nedenle tedavide fiziksel ve psikolojik yönlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

YENİ ARAŞTIRMALAR ALTERNATİFLERİ İŞARET ETTİ

Geleneksel analjeziklere bağımlılık ve uzun süreli kullanımda ortaya çıkan riskler, bilim insanlarını yeni tedavi alternatiflerine yönlendirdi.

Yayınlanan sistematik bir inceleme, 4,3 milyondan fazla kronik ağrı hastasını kapsayan 148 çalışmanın yaklaşık üçte birinde bağımlılık belirtileri görüldüğünü bildirdi.

Omega-3 yağ asitlerinin kronik ağrı üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir meta-analiz, umut verici sonuçlar içerdi.

Araştırma, Omega-3 takviyesinin, özellikle altı aya kadar süren kullanımlarda ağrı yoğunluğunda klinik açıdan anlamlı bir azalma sağladığını gösterdi.

Bilim insanları, bu bulguların geleneksel tedavilere daha güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif ihtiyacının altını çizdiğini belirtti.

Kronik ağrının küresel ölçekte işgücü kaybına ve tedavi maliyetlerine yılda tahmini olarak 560 ila 635 milyar dolar (2010 verileriyle) maliyeti olduğu hesaplandı.