Milyarlık bahis ağı çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yasa dışı bahis çetesine yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlenen baskında 33 kişilik bir çete çökertildi. Çetenin operasyon kapsamında 1,2 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri titiz teknik ve fiziki takip neticesinde, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 560 banka hesabı üzerinde detaylı analiz yapılırken, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri kurdukları ve bu siteler üzerinden dijital para platformları aracılığıyla 114 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 1 milyar 120 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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