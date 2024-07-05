Milyarlık iş adamı Ahmet Çakar'a dava açtı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, geçtiğimiz gün flaş bir iddiada bulunarak, bir araba firmasının sahibinin gazetecilere hediye araba verdiğini ifade etti.

Çakar, açıklamasında, "Çok enteresan bir duyumum var. Güya bir araba firmasının sahibi, bazı gazeteci ve muhabirlere birer tane araba hediye etmiş. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Şunu soruyorum Galatasaray'da 2 sene şampiyonlukta emeği olan adam çekti gitti neden bu kadar konuşulmadı veya Galatasaray'ın önde gelen gazetecileri bir şeyler söylemedi? İnsanların aklı bulanıyor." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İŞ ADAMINDAN DAVA KARARI

Skoda Türkiye'nin sahibi olan Ahmet Yüce, kendisi hakkında açıklama yapan Ahmet Çakar'a dava açma kararı aldı.

Gazeteci Burhan Can Terzi, konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

''Ahmet Çakar, dün "Skoda'nın Türkiye patronu, Galatasaray muhabirlerine araba dağıtıyor" şeklindeki söylemiyle tüm Galatasaray medyasını töhmet altında bırakmıştır.

Bu kadar kolay değil hem Ahmet Yüce'ye hem Galatasaray muhabirlerine iftira atmak. Ahmet Yüce'nin yardımseverliğini, kulübe karşılıksız yardımlarını herkes bilir. Bu yardımseverliği kullanıp Galatasaray medyasını karalamak çok büyük ayıptır. Bir iddiası varsa kanıtlayacak.

Şahsen benim tek kullandığım araç arkada görülen araçtır. Kazara demek sıfır ya da ikinci el Skoda alsak yandık!.. Ne kadar kolay belgesiz, kanıtsız iftira atmak. Bir Galatasaraylı Skoda'ya da binebilir bu hibe edildiği anlamına da gelmez. Ama insanları bu şekilde karalamak Ahmet Hoca'nın her zamanın övündüğü "Serecebey Delikanlılığına" asla sığmaz.

Öte yandan Ahmet Yüce, bu konuda hukuk yoluna da gidecek ve mahkeme sonucu oluşacak tazminatı da Galatasaray Eğitim Vakfı'na bağışlayacak.''