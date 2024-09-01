Milyarlık uyuşturucu serveti nerede? ‘İngiliz Escobar’ın evi görenleri hayrete düşürdü

Avrupa’nın en kötü şöhretli uyuşturucu kaçakçısı olarak nitelenen ve ‘İngiliz Escobar’ olarak anılan Curtis Warren’ın 200 milyon sterlin (Yaklaşık 8 milyar 950 milyon lira) serveti olduğu iddia ediliyor. Daha önce İsviçre’deki gizli hesapları ve Afrika’da ilişkili olduğu altın madenleri savcılar tarafından ortaya çıkarılan Warren’ın Liverpool kentinde kaldığı ev görenleri hayrete çevirdi.

Warren’ın kentte oldukça mütevazi bir apartman dairesinde oturduğu öğrenildi. Warren’ın kayıtlı adresinin olduğu dairenin fiyatının 125 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon 593 bin lira) olduğu öğrenildi.

Warren’ın ikamet ettiği mülkün bir konut derneğine ait olduğu öğrenildi. Evin, İngiliz uyuşturucu kaçakçısının büyüdüğü Toxteth’e yürüme mesafesinde olması ise dikkat çekti.

YENİDEN HAPİS CEZASI ALDI

İngiliz uyuşturucu kaçakçısı Warren, ciddi suçları önleme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Warren’ın yetkililere haber vermeden banka hesabı açtığı ve birden fazla cep telefonu numarası ile bağlantılı olduğu öğrenildi. Mahkeme, banka hesabının başka bir kişinin adına açıldığını vurguladı. Mahkeme, Warren’a verilen 14 aylık hapis cezasını 18 ay erteledi.

TEK EVİ SIRADAN BİR APARTMAN DAİRESİ OLABİLİR Mİ?

Uyuşturucu kaçakçılığından büyük servet edindiği öğrenilen 61 yaşındaki Warren’ın kayıtlı adresi olarak gösterdiği ev büyük tartışmalara neden oldu. Söz konusu evi görenlerden bazıları Warren’ın servetini bitirdiğini düşünürken, bazıları ise bunun bir aldatmaca olabileceği üzerinde duruyor.

Bazı kaynaklar, Warren’ın Liverpool’un sahil kesimi ve şehir merkezindeki Bold Street bölgesindeki çok sayıda mülkle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Warren’ın eski bir arkadaşı ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu durumun bir aldatmaca olabileceğinin altını çizdi.

GÜNEY AMERİKA VE İRAN İLE ÇALIŞIYORDU

Yer altı dünyasının adından en çok söz ettiren isimlerinden Curtis Warren’ın oldukça karmaşık suç ağı 2013 yılında ortaya çıkmıştı. Jersey Savcısı Howard Sharp, Warren’ın İsviçre’deki gizli banka hesaplarını ve Afrika’daki altın madenleriyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Sharp, Warren’ın Güney Amerika ülkeleri, İran ve Fas’ta uyuşturucu temin ettiğini anlatmıştı.

Warren’ın kağıt üzerinde Rusya ve Güney Amerika ülkelerinde yasal ticaret yapıyor gibi görünse de bunun kara para ve uyuşturucu trafiğini gizlemek için bir paravan olduğu ortaya çıkmıştı. Warren’ın Kolombiya’daki ünlü Cali karteli ile bağlantılı olduğu öğrenildi. Mahkeme, Warren’a verilen son hapis cezasının bir ibret olmasını ümit ediyor.