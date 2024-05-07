Milyon dolarlık açık artırma Rocky’nin gösteriş saati

77 yaşındaki ABD’li yıldız Sylvester Stallone, özel koleksiyonlara ait 11 saatini ünlü müzayede evi Newyork Sotheby's de açık artırmaya çıkarıyor. 5 Haziran’da görücüye çıkacak özel saatin 5 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor.

Geniş bir saat koleksiyonuna sahip yıldızın satışa çıkaracağı ürünler arasında 2012'de 'Cehennem Melekleri 2' filminde taktığı Panerai Luminor 150 model saati de yer alıyor. ‘Bronzo' olarak adlandırılan saatin 30 bin ila 60 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor.

Müzayedenin yıldızı ise 2014 yılında tanıtılan ve İsviçreli üreticinin tarihindeki en karmaşık kol saati olacak şekilde tasarlanan Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 model saat... Bu saatin açık artırmada 2.5 milyon ile 5 milyon dolar (yaklaşık 160 milyon TL) arasında alıcı bulması bekleniyor.

Grand Sonnerie dahil 20 komplikasyona sahip bu saat, üretilmesi en zor mekanizmalardan biri olan tarih zili mekanizmasına sahiptir. İlk olarak Patek Philippe'in 175. yıldönümünü kutlamak için 2014 yılında sınırlı sayıda üretilen Grandmaster Chime, 2016 yılında 6300 referans numarasıyla normal kataloğa katıldı.

Stallone'un bu Patek Philippe'in saati orijinal plastik mühürde saklaması kulislerde "Sly gerçekten kurnaz bir satıcıymış. Adam işi biliyor. Saatin değerine değer katmış" yorumlarının yapılmasına yol açıyor.

Patek Philippe 57111-300A Nautilus

Elde edilmesi en zor Patek Philippe modellerinden biri oldu ve bulunması zor, soluk yeşil kadranlı bu referans aynı zamanda değerli taşlarla süslenmiş çerçeveye sahip ilk 5711'dir. 200 bin ila 400 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

Patek Philippe 5711 Nautilus

Yukarıdaki taş kaplı soluk mavi kadranlı 5711, bir klasiktir. 50 bin ila 100 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

Sylvester Stallone aynı zamanda fiyatı 100 bin ila 200 bin dolar arasında değişen Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 50. Yıl ve Cartier Pasha Seatimer saatlerini de satış listesine ekliyor.