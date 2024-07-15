Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor

Hacizli motosikletlerin otoparklarda beklemesiyle ilgili de konuşan Topçu, "2 bin lira değeri olan bir motosikleti icradan bağladığınızda, satışa çıkarmak için 3-4 bin lira masraf yapmanız gerekiyor. Bu durumda 2 bin liralık motosiklet 8 bin liraya satılmak zorunda kalıyor ve satılamıyor, çürüyerek hurdaya dönüşüyor. Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış. Eğer bir ekonomik değeri varsa, lüksse onlar olabilir ancak diğer motosikletlerin üzerine satılamaz şerhi konulup vatandaşın kullanabilmesi sağlanmalı" ifadelerini kullandı.