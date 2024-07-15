Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor

Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da çoğunluğu haciz yoluyla bağlanan araçlar yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 1

Aralarında 20 yıla yakın bekleyen araçların da bulunduğu otoparklarda, 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, kent merkezinde 3 otoparkta yaklaşık 3 bin aracın bulunduğunu belirterek, "Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet" dedi.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 2

Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Kent merkezindeki yediemin otoparklarında binlerce otomobil ve motosiklet bulunuyor. Bu araçların birçoğu çürümeye başladı. Açık alanda kalan araçlar yaz aylarında sıcağa, kış aylarında ise yağışlara maruz kalıyor.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 3

Aralarında 1 milyon dolar (33 milyon TL) değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu otoparklarda, işletme sahipleri icra iflas kanununda yer alan ‘6 ay’ maddesinin etkin bir şekilde kullanılmasının bu duruma çözüm olacağı görüşünde.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 4

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 3 otoparkta yaklaşık 30 bin metrekare alanda 3 bin araç barındırdıklarını belirtti. Bu araçların yüzde 80'inin icradan dolayı bağlı, yüzde 20'sinin ise sigorta, muayene eksikliği ya da kaza güvenlik sorunları nedeniyle trafikten bağlandığını söyledi.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 5

Araçların arasında 20 seneye yakın bekleyenlerin de olduğunu kaydeden Topçu, "Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet. Ekonomik anlamda tasarrufun önem kazandığı bu dönemde, burada bu şekilde devam ettiğimiz sürece sadece kaynakları israf ediyoruz. İki yıl açık alanda kalan bir aracın boyası tamamen değişiyor ve çürümeye başlıyor" dedi.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 6

Topçu, otoparklarda bulunan 3 bin aracın yüzde 60'ının atıl durumda olduğunu, yüzde 40'ının ise yeni olduğunu ve ihaleye çıkabilmesi için süresi dolan araçların hızlı bir şekilde satılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 7

"Burada devletin kasasına para girecek, eğer vergi ve sigortadan bağlıysa mevcut borcu da tahsil edecek. Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve sürecin hızlandırılarak ekonomiye kazandırılması gerekiyor" dedi.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 8

Geçen yıl icra dairelerinin araç tespitine başladığını belirten Topçu, "2023'ün 4. ayında başlayan tespitlerde bugüne kadar 287 araç tespit edilmiş, bunların 189'u satışa çıkarılmış ve 50'si satılmış. Ancak bu sayılar yetersiz, icra iflas kanununda köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. 6 ay içerisinde alınmayan araçların satıldığı yönündeki mevcut kanunun işler hale getirilmesi önemli" diye konuştu.

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Milyon dolarlık araçlar 20 yıldır bekliyor 9

Hacizli motosikletlerin otoparklarda beklemesiyle ilgili de konuşan Topçu, "2 bin lira değeri olan bir motosikleti icradan bağladığınızda, satışa çıkarmak için 3-4 bin lira masraf yapmanız gerekiyor. Bu durumda 2 bin liralık motosiklet 8 bin liraya satılmak zorunda kalıyor ve satılamıyor, çürüyerek hurdaya dönüşüyor. Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış. Eğer bir ekonomik değeri varsa, lüksse onlar olabilir ancak diğer motosikletlerin üzerine satılamaz şerhi konulup vatandaşın kullanabilmesi sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

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