Milyon dolarlık bürokrat. Kanun hiçe sayıldı, eski bürokratın milyon dolarlık şirket alımına izin verildi

Editör: Serkan Talan

Düz memurluktan başlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve son olarak SHGM Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselen Oktay Erdağı’nın değeri milyonlarca dolar olan Ciner Havacılık’ı satın aldığı ortaya çıktı.

Isparta uçak kazasında görevi kötüye kullanmaktan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Oktay Erdağı’nın havacılık sektöründe faaliyet göstermesi yasak olmasına rağmen SHGM tarafından milyon dolarlık satışa onay verilmesi soru işaretlerini artırdı. SHGM eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı’nın Ciner Havacılık’ın hisse devrine ilişkin talebine SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek’in imzasıyla onay verildi. 2920 Sayılı Kanunun 18’nci maddesine göre havacılık sektöründe faaliyet göstermesi mümkün olmayan eski bürokratın, SHGM’den bu izni nasıl aldığı merak konusu oldu.

Öte yandan eski bürokratın bu kadar parayı nereden bulduğu sorgulanırken, 5 milyon dolara (yaklaşık 100 milyon TL) devir alındığı iddia edilen şirketin faaliyetleri için de milyonlarca dolar para gerektiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, havacılık sektöründe şaşkınlık yaratan şirket devrine ilişkin belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

“HARUN GİBİ GELİP, KARUN GİBİ ZENGİN OLANLAR”

Ulaştırma Bakanlığında düz memur olarak göreve başlayan ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselen Oktay Erdağı’nın Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Havacılık’ı milyonlarca dolara satın almasının sektörde şaşkınlık yarattığını ve dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Sertel, şunları söyledi:

“Gün geçmiyor ki; en tepeden en alt kademeye ‘Harun gibi geldiler, Karun gibi zengin’ oldular dedirtecek olaylara tanık olmayalım. Ben kendisini tanımam ama havacılık sektörü kendisini SHGM Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemden biliyor. Türkiye kamuoyu da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan Isparta uçak kazasında görevi kötüye kullanma nedeniyle aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tanıyor. 2920 sayılı kanuna göre suça karışmış olanların hele hele havacılık sektörüyle ilgili suça karışanların ruhsat alması mümkün değilken SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek bu hisse devrine neden ve niçin onay vermiş, sormak gerekiyor. Bu kişiden savcılık kağıdı istenildi mi merak ediyorum. Öte yandan eski bir bürokrat nasıl oluyor da milyonlarca dolarlık yatırım yapabiliyor? Türkiye’de bürokratlar bu kadar çok mu kazanıyor? Bu görevleri yapmış bir kişinin ömrünün sonuna kadar yüksek maaşlarla çalışsa dahi 5 milyon-10 milyon dolar biriktiremeyeceği ortada olmasına rağmen bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bir süre önce de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde üst düzey bir bürokratın milyonlarca doları bulan yurtdışı harcırahlarını gündeme getirmiş ve soru önergesi vermiştim. Bu önergeme halen cevap alamadım. Anlaşılan o ki SHGM’de milyon dolarlar kazanmak oldukça olağan bir hal almış. Ciner Havacılık’ın kanunsuz bir şekilde devrine ilişkin iddiaları elimdeki belgeyle birlikte Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordum. Yasal süresi içerisinde cevap vermezlerse seçimden sonra milletin iktidarında tüm bu soruların cevabı birer birer ortaya çıkacaktır.”