Milyon dolarlık uzlaşma! Ünlü şarkıcının taciz davasında şoke eden gelişme

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Paula Abdul Nigel Lythgoe'ya karşı açtığı davayı mahkemeye taşıdı.

62 yaşındaki Paula Abdul mahkeme belgelerinde anlattıklarına göre, 2002 yılında başlayan "American Idol" seçmeleri sırasında ilk taciz olayını yaşadı. Çekimlerin ardından bir otel asansöründe Nigel Lythgoe'nun kendisine yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğunu ve zorla öpmeye çalıştığını ilari sürdü. Abdul yıllar boyunca sessizliğini korudu.

Paula Abdul, Lythgoe'nun Los Angeles'taki evinde bir iş yemeği sonrasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. O dönemlerde sessiz kalan dile Abdul "korktuğunu ve mesleki kariyerinin zarar göreceğinden endişe ettiğini" söyleyerek sessiz kaldı.

HAYAL ÜRÜNÜ DİYEREK İDDİALARI REDDETTİ

Yapımcı ve televizyonun tanınmış yüzü Nigel Lythgoe hakkındaki suçlamaları reddetti.

Lythgoe, Abdul’un kendisine yönelttiği suçlamaları "hayal ürünü ve kariyerimi yok etmeye yönelik bir karalama kampanyası" olduğunu söyledi.

SESSİZLİĞİ BOZAN UZLAŞMA

Dava sürerken, Abdul’un avukatları tarafından sunulan bir "uzlaşma bildirimi", olayın mahkeme sürecinden önce çözülmek üzere olduğuna işaret etti.

Lythgoe’ya yakın kaynaklar anlaşmanın "milyonlarca dolarlık" olduğunu ileri sürdü. Taraflar ise uzlaşmanın detayları hakkında sessiz kaldı.