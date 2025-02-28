Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

İki ayrı ilde sahte çek ve senetlerle 17 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gaziantep ve Bursa’da eş zamanlı yapılan operasyonda aramalarda çek ve senetlere ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte çek ve senetler ile dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, F.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün sahte çek ve senetler ile mağdurları 17 milyon TL dolandırdığını tespit etti.

Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çete lideri F.D. ile İ.A., Y.Ç. ve Ö.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 milyon TL değerinde senet, 15 milyon 100 bin TL değerinde çek, 12 milyon TL değerinde borç taahhütnamesi, 6 milyon 600 bin TL değerinde gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 boş senet, 4 cep telefonu, 2 vekaletname ve kimlik fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 6 milyon 100 bin TL değerinde 6 araca da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.D. ve Y.Ç., tutuklanarak ceza evine konulurken, Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

Milyon liralık vurgun! Senet çetesi çökertildi

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