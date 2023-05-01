Milyoner olmasına ramak kalmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de Şener Şen sorusu yarışmacıyı ters köşe yaptı

'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Emre Sinan adlı yarışmacı, başarılı performansıyla dikkat çekti. Ancak 1 milyon TL'lik soruya iki adım kala yarışmacının verdiği karar yanlış çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Milyoner olmasına ramak kalmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de Şener Şen sorusu yarışmacıyı ters köşe yaptı

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla ilgiyle takip ediliyor.

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BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

20 yaşındaki yarışmacı Emre Sinan, Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğunu dile getirdi. Yarışmacı, ilk baraja kadar başarılı bir performans sergiledi.

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TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI

İkinci barajı da aşan başarılı yarışmacı neredeyse 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanıyordu. Tüm jokerlerini kullanan yarışmacının karşısına 10'uncu soruda, "1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?" sorusu çıktı.

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YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ

Şıklar arasında ise, 'A- Eşek', 'B-Bisiklet', 'C- Deve', 'D- Kaplumbağa' şıkları yer aldı. Yarışmacı 'B' şıkkını seçti. Ancak doğru yanıt D Şıkkı Kaplumbağa olacaktı.

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1 MİLYON TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANACAKTI

Yarışmacı doğru cevabı verseydi 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanacaktı, ancak yarışmacı 30 bin lira alarak yarışmaya veda etti.

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