Milyoner'de büyük ödüle bir adım kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının annesinin verdiği tepkiye dayanamadı

"Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında milyonluk soruya bir kala elenen yarışmacının annesinin sözleri gündem oldu.

Milyoner'de büyük ödüle bir adım kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının annesinin verdiği tepkiye dayanamadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümüne, TikTok fenomeni yarışmacı Recep Murat Yalçınkaya damga vurdu. Başarılı bir performans sergileyen Yalçınkaya, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

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11'İNCİ SORUYA KADAR GELDİ

11'inci, 400 bin TL değerindeki soruyu da açtıran yarışmacının karşısına; "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu çıktı.

Recep Murat Yalçınkaya, uzunca düşündükten sonra soruya 'D- Almanya' cevabını verdi. Ancak doğru cevap 'C- Brezilya' idi.

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Yarışmacı, eğer bu soruya doğru cevap verseydi 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu görmeyi başarmış olacaktı.

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ANNESİNİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Yalçınkaya'nın yanlış cevabı sonrası annesinin verdiği tepki ise çok konuşuldu. Yarışmacının annesi, şu ifadeleri kullandı:
Keşke çekilseydin Recep! 30 Bin lirayla mı gidiyor? Aman 30 çok azmış Kenan bey! Gaza geldi, çekilse iyi olurdu. 200 bin TL ile çok şey yapardık. Canı sağ olsun.

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