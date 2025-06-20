Milyoner’de genç yarışmacı Matematik sorusuna elendi! Oktay Kaynarca şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyoner’de genç yarışmacı Matematik sorusuna elendi! Oktay Kaynarca şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı bilemediği soruyla fena dile düştü. Genç yarışmacı “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusunu bilemeyince sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı yine bilemediği soruyla gündem oldu.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, 7.500 TL değerindeki soruda doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

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Yarışmacının takıldığı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Korkmaz’a yöneltilen soru şöyleydi:

“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”

OKTAY KAYNARCA BU MATEMETİK DEĞİL DİYEREK SİTEM ETTİ

Doğru cevabın 14 olduğu soruya Sıla'nın 4 cevabını vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Oktay Kaynarca da "44'ten 30'u çıkarırsak kaç kalır" diyerek şoke oldu. Yarışmacı ise "Bana matematik sormayın söyleyemem" deyince Kaynarca "Bu matematik değil artık" diyerek şaşırdı.

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Yarışmacı ise gündem olunca dayanamayarak açıklamada bulundu. Korkmaz, “Tabii ki de soruları bilemediğimden değil, sahne fobim olduğundan cevaplayamadım. Lütfen acayip şeyler yazmayın" ifadelerini kullandı.

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