Milyonların umudunu sömürme projesi! Beklenen açıklama yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milyonların umudunu sömürme projesi! Beklenen açıklama yapıldı

AKP iktidarı enflasyonun altında ezdiği dar gelirliyi "umut" projeleriyle uyutmaya çalışıyor. Daha önce "100 bin konut" projesiyle halkı yanıltan iktidar yine aynı yönteme başvuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem konutlarının tamamlanmasının ardından sosyal konut yapımını başlatacaklarını duyurdu.

Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükümet düğmeye bastı. Deprem konutları biter bitmez sosyal konut seferberliği başlatacak.

Edinilen bilgilere göre, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Bunun üzerine Erdoğan’ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

ÖNCELİK O BÖLGELERDE OLACAK!

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

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