Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Dikkat son gün yarın! Kayıt yaptırmayan rekor ceza ödeyecek

Ticari araçları kapsayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş süreci devam ediyor. 31 Ocak 2025’e kadar kayıt işlemlerini tamamlamayanlar sisteme dahil olamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, UTTS’ye kayıt süresi 31 Ocak 2025’e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan ticari araç sahipleri, sistemin sunduğu avantajlardan yararlanamayacak. Bireysel araç sahipleri için ise UTTS zorunlu olmayacak.

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Sistem, ticari araç sahiplerine şu kolaylıkları sağlayacak:

Denetim süreçlerinde hız ve kolaylık

Usulsüz akaryakıt kullanımının önlenmesi

Vergi avantajları ve standartlaşma

BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK

Mevcut bireysel araç sahiplerinin TTB taktırma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından TTB cihazı takılmış şekilde satışa sunulacak.

Ayrıca, plaka veya sahip değişikliğinde mevcut TTB cihazının değiştirilmesine gerek kalmayacak.

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SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Standartlaşma ve denetim kolaylığı: Mevcut taşınabilir taşıt tanıma cihazları yerine TTB kullanımı zorunlu hale gelecek, böylece usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Farklı şirketlerden yakıt alımı: Araç sahipleri herhangi bir akaryakıt istasyonundan yakıt alabilecek.

Vergi avantajı: UTTS’ye dahil olmayan yakıt harcamaları 30 Nisan 2025’e kadar vergi indiriminden yararlanabilecek.

REKOR CEZASI VAR

Bu süreyi kaçıran taşıt sahibi mükellefleri ise hem araçlarına TTB (Taşıt Tanıma Birimi) taktırdıkları güne kadar akaryakıt harcamalarını gider gösteremeyecek hem de 7.000 ila 28.000 TL arasında özel usulsüzlük cezası ödeyecek.