Milyonlarca Beşiktaşlı merak ediyor: Bu akşam kaleye geçecek isim…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lyon’a karşı mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 2 maçta puan alamayan ve kalesinde 7 gol gören siyah beyazlılar kötü gidişe Fransa’da çıkacağı deplasmanda son vermek istiyor. Saat 22.00’da başlayacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’inde en çok merak edilen konu kaleci oldu. Siyah beyazlıların kaptanı ve tecrübeli eldiveni Mert Günok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun pazartesi günü Galatasaray’a karşı oynanacak derbi maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan bir başka kaleci Ersin Destanoğlu’nun sürpriz bir şekilde maç kadrosuna alınması sonrası Teknik Direktör van Bronckhorst’un tercihi merak konusu oldu. Hollandalı teknik adam, sakatlığı tam iyileşmeyen Ersin’i riske etmek istemezse kaleye 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin’i koyacak. Genç kaleci, Lyon’a karşı forma giymesi durumunda ilk defa A Takımda bir maça çıkacak.

Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Paulista ve Rashica da Lyon deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ve Lyon’un sahaya çıkması beklenen 11’ler şöyle:

Lyon: Lucas Perri, Niles, Clinton Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Fofana, Lacazette.



Beşiktaş: Ersin(Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.