Milyonlarca bilgisayar tehlikede! Kullanıcılara acil uyarı

Herkesin sıkça kullandığı ücretsiz Windows uygulaması WinRAR, siber korsanların hedefi oldu.

Tespit edilen güvenlik açığı, kötü amaçlı yazılımların kullanıcı bilgilerini çalmasına olanak tanındı.

Popüler dosya sıkıştırma uygulaması WinRAR’da ortaya çıkan bir virüs tehdidi, milyonlarca bilgisayarı riske attı.

Japon bir araştırmacının gün yüzüne çıkardığı açık, acil güncelleme gerektirdi.

WİNRAR KULLANANLAR DİKKAT: KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM BİLGİLERİNİZİ ÇALIYOR!

WinRAR’ın yıllardır güvenilen yapısı, siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Yeni keşfedilen güvenlik açığı, kullanıcıların kişisel verilerini tehlikeye attı.

MİLYONLARCA KULLANICI TEHLİKEDE: WİNRAR’DA VİRÜS ALARMI ÇALIYOR!

Windows’un sevilen uygulaması WinRAR, hackerların sızdığı bir güvenlik açığıyla gündemde.

Uzmanlar, kullanıcıları uygulamayı güncellemeye ve dikkatli olmaya çağırdı.

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HACKERLAR WİNRAR’I HEDEF ALDI: BİLGİSAYARINIZ RİSK ALTINDA MI?

WinRAR kullanıcılarını şoke eden bir keşif dikkat çekti. Japon araştırmacı Shimamine Taihei’nin bulduğu güvenlik açığı, kötü amaçlı yazılımların kapıyı araladı.

WİNRAR’DA GİZLİ TEHLİKE: VİRÜS MİLYONLARCA CİHAZI TEHDİT EDİYOR!

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı WinRAR’da orta düzey bir güvenlik açığı tespit edildi. Kullanıcıların verilerini çalabilen bu tehdit, acil güncelleme bekledi.

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WinRAR’ın içindeki güvenlik açığı, siber korsanların kötü amaçlı yazılımlarını yaymasına olanak tanındı. Milyonlarca kullanıcı, bilgilerini korumak için harekete geçmeli.

Popüler dosya sıkıştırma uygulaması WinRAR, siber güvenlik dünyasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Mitsui Bussan Secure Directions’da çalışan Japon araştırmacı Shimamine Taihei tarafından ortaya çıkarılan bir güvenlik açığı, milyonlarca bilgisayarı tehdit etti.

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CVE-2025-31334 koduyla takip edilen bu açık, 10 üzerinden 6.8’lik bir önem derecesine sahip ve “orta” seviyede risk taşıdı.

Uzmanlar, açığın kötü amaçlı yazılımların kullanıcı cihazlarına sızmasına olanak tanıdığını belirtti.

Herkesin en az bir kez kullandığı WinRAR, yıllardır güvenilirliğiyle biliniyordu.

Hackerlar, bu popüler uygulamanın zayıf noktasını keşfederek kişisel verileri çalma fırsatını ele geçirdi. Açık, kötü amaçlı korsanların cihazlara sızarak hassas bilgileri ele geçirmesine zemin hazırladı.

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları acilen WinRAR’ı en son sürüme güncellemeye çağırdı.

Güncellenmemiş sürümler, hackerların kötü niyetli yazılımlarını çalıştırması için bir kapı araladı.

Bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları açarken dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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Microsoft’un güvenlik altyapısını düzenli olarak güncelliyor olmasına rağmen, bu tür tehditlerin tamamen önüne geçmek mümkün olmadığı bildirildi.

Kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini alması, bu tür riskleri en aza indirmek için kritik önem taşıdı.