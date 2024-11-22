Milyonlarca çalışan asgari ücreti bekliyor! Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan dikkat çeken bir yorum geldi

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Milyonlarca çalışan asgari ücreti bekliyor! Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan dikkat çeken bir yorum geldi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir öneride bulundu.

Milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyor. 2025 asgari ücret rakamı için bir öneri de ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.

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“EURO İLE DOĞRU ORANTILI GİTMELİ”

Polat; 'Bana kalırsa asgari ücret euro ile doğru orantılı gitmeli. Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli.

Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 euro, o da 430 TL civarı... Bence hak edilen bu rakamlar...' dedi.

Polat’ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

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