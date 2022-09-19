Kıdem tazminatında yasal çökme uyarısı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

CHP'li Av. Bülent Maraklı işçinin haklarına çöküldüğünü belirterek Adalat Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e seslendi, Arabuluculuk kanunda acil değişiklik yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Maraklı, "Emeğin değeri ve emekçinin hakkı hukuk sisteme ile ağır bir saldırı altındadır. İşçilerin tazminat ile sosyal hak ve alacaklarına uygulanan faiz oranı yıllık %9 ile %14 arasındadır. Uzun süren yargılamalar nedeniyle hak ettikleri tazminatlarını alamayan işçilerin emekleri gibi paraları da pul oldu. Parası olan KKM sistemi ile yılda ortalama %80 oranında faizi ile parasına para katarken emeğinin hakkını alamayan ve adalet arayan işçinin parası da yılda ortalama %80 oranında değer kaybetmektir. Adalet bakanı ve çalışma bakanı bu durumu düzeltmek için kılını kıpırdatmıyor… Zaten yoksulsun biraz daha kaybetmenin ve yoksullaşmanın bir zararı yok diyorlar. Diğer yandan arabuluculuk sistemi ile iş kanunun işçiye verdiği haklar fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır. " ifadelerini kullandı.

"SERMAYE VE İŞVEREN KARŞISINDA İŞÇİNİN KENDİ BAŞINA HAKKINI KORUMASI İMKANSIZDIR"

İşçi ile işveren arasında eşitlik olmadığının hatırlatan Maraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşten çıkartılan işçilerin çoğu alması gereken tazminat ile alacaklarının yarısına ve bazen daha azına razı edilerek arabuluculuk anlaşma belgesiyle hak gaspına uğruyor. Sermaye ve işveren karşısında işçinin kendi başına hakkını koruması imkansızdır. İşten çıkan işçi; borçludur, zayıftır, ihtiyaç sahibidir, umutsuz ve endişelidir. Bu durumda olan bir kişinin hakkını savunması ve koruması sizce mümkün mü? Fesihten hemen sonra arabulucuya yönlendirilen işçi ihtiyaç ve bilgisizlik nedeniyle çaresiz anlaşma tutanağını imza ediyor. İşçi imzaladığı bu belgeden sonra artık ne hakkını arayabiliyor ne de dava açabiliyor. İşçi-işveren ilişkisinde arabuluculuk faaliyeti tamamen işvereni koruma üzerine devam etmektedir."

"ARABULUCULUK KANUNU'DA ACİL DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKİR"

Maraklı, milyonlarca çalışanın hakkının verilmesi için acilen Arabuluk Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek "Kanunen ödenmesi gereken bir hak konusunda uzlaşma ve anlaşma eşit ve özgür taraflar arasında geçerli olur. İşçi ne işverenle eşit durumda ne de özgür durumda. Adelet ve hak sistemine ciddi anlamda zarar veren bu durum nedeni ile Arabuluculuk kanununda acil değişiklik yapılması gerekir. Bakanlık ve ilgili daire yetkilileri bilsin ki övüne övüne verdikleri arabuluculuk uzlaşma sayıları aslında ortadan kaldırılan/yok edilen işçi haklarının sayılarıdır. % 7 oranında büyüyen Türkiye'de emeğin payı 2 yılda % 36.8'den % 25.4'e indi. Sermayenin ise % 42.9'dan 54'e çıktı. Sermayeyi daha çok korumaya devam ederseniz bu kötülük ve çürüme herkesin canını yakar.." ifadelerini kullandı.