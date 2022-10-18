18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı sızdı

AKP koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı sızdı

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin AKP koridorlarında konuşulan rakamı canlı yayında açıkladı. Gürel, "9 bin liranın altında bir rakam düşünülmüyor, bendeki bilgi..." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:55
Takip Et

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. AKP koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı sızdı. İşte asgari ücret zammı

AKP koridorlarında konuşulan asgari ücret zammı sızdı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücrete 'enflasyonun üzerinde' zam yapılacağını açıklaması asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Enflasyonun karşısında maaşları eriyen milyonlarca asgari ücretli ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı.

İŞTE AKP KORİDORLARINDA KONUŞULAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Asgari ücret konusu tv100'ün gündem belirleyen programı Taksim Meydanı'nda masaya yatırıldı. Ankara kulislerinde, AK Parti koridorlarında konuşulan asgari ücreti tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel canlı yayında açıkladı.

Asgari ücrette beklentinin çok yükseldiğini belirten Gürel, "9 bin liranın altında bir rakam düşünülmüyor, bendeki bilgi..." ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: "PATRONLAR DİL HAPI ALSIN"

Programın moderatörü Gürkan Hacır ise duyduğu rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemedi, "Ooo iyi" ifadelerini kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Patronlar dil hapı alsınlar" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ise, 'Asgari ücret en az 9 bin lira olacak' yazsınlar' ifadelerini kullandı.

Gürel kendisindeki bilginin 9 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Önümdeki masa sallandı, masa dayanmıyor." dedi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürel'e verdiği rakamın brüt mü net mi olduğunu sordu, Gürel ise 'net, net' cevabını verdi.

Gürel'in verdiği rakama göre asgari ücrete yüzde 64 zam gelmiş olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Atillahan
18.10.2022 12:26
hala zam derdinde millet..arkadaslar bu zamlar yapilir herseye yine zam gelir. kimse bunlari karsilayamaz. maaliyet dusureceksiniz. satin alma gucu yukselmedigi surece maasa zam herseye zam devam eder  
 
Asgari ucret magduru
18.10.2022 12:21
Ne 900 bini şu an memurlar 9000 bin alıyor geçinemiyor 3 ay sonra 9000 binle askeri ücret nasıl gecinsin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
4
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
7
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.