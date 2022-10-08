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Milyonlarca emekli hiç zam alamayabilir. Zam bekleyen milyonlara kötü haber. SGK uzmanı Ali Duman açıkladı

SGK Uzmanı Ali Duman, “Emekli maaş zamları hesaplanırken 3 bin 500 lirayı değil 2 bin 900 lirayı baz alarak güncelleniyor. Bu hesaplama ile maaşlar 3 bin 500 liranın altında kalıyor. Yani Türkiye’de şu an belki de sayısı milyonlara ulaşan emekliler asgari emekli tabanı değiştirilmezse ocak ayında beş kuruş zam alamayacak” dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:27
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Milyonlarca emekli hiç zam alamayabilir. Zam bekleyen milyonlara kötü haber. SGK uzmanı Ali Duman açıkladı

Milyonlarca emekli hiç zam alamayabilir. Zam bekleyen milyonlara kötü haber. SGK uzmanı Ali Duman açıkladı
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman SGK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren bir yorumda bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Duman, “Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelen zam yılda iki defadır. 6 ayda bir enflasyon farkı alarak güncelleme alıyorlar. Bu yıllardır böyle. Enflasyonun aylık ne kadar olduğu belirleniyor. Daha sonra da enflasyon farkı bulunuyor. Burada emekli maaşları hesaplanırken içine büyüme payı da ekleniyor. 1999 yılı öncesinde büyüme aylarının neredeyse tamamı yansıtılırken, şimdi sadece 3’te 1’i yansıtılıyor. 2000 ve 2008 yılında gelen kanunlarla büyüme paylarının tamamı artık yansıtılmıyor. Bu yüzden enflasyonun direkt karşılığı, çarpı büyümeden alınan pay ile beraber emekli maaşının güncellemesi belli oluyor” dedi.

“HİÇ ZAM ALAMAYACAK EMEKLİLER OLABİLİR”
Şu an SSK’da bağlanan en düşük aylığın 2 bin 900 lira olduğuna dikkat çeken Duman, bunun yasa ile 3 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsatarak kritik bir detayı açıkladı. “2000 ve 2008 yılında emekli aylık bağlama oranlarının değiştirilmesiyle ve büyüme paylarının düşürülmesiyle şu an 2 bin 900 liralık aylığı maalesef görüyoruz. Ama kanun 3 bin 500 liranın altında olamaz dediği için 2 bin 900 lira bu rakama tamamlanıyor” ifadelerini kullanan Duman şunları dile getirdi:

“Ancak Ocak zammı için enteresan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ocak ayında şu anki veriler enflasyon farkının yüzde 18 olacağını söylüyor. Emekli maaş zamları hesaplanırken 3 bin 500 lirayı değil 2 bin 900 lirayı baz alarak güncelleniyor. Bu hesaplama ile maaşlar 3 bin 500 liranın altında kalıyor. Yani Türkiye’de şu an belki de sayısı milyonlara ulaşan emekliler asgari emekli tabanı değiştirilmezse ocak ayında beş kuruş zam alamayacak.”

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Gariban vatandaş
8.10.2022 16:49
Emekliler zam verilmesede oylarını yine akepe verecekler..Çünkü onlar şükür çok ediyorlar.  
 
Ülkü turan
8.10.2022 16:46
Seçimler yakın degistirecekler.kazanmak için herşeyi vermeye hazırlar.hersey satılık olabilir VATAN bile yeterki secimi alsınlar.sonrasimi kazsnirlarsa yandık .  
 
Deniz Bitik
8.10.2022 16:38
Aralık ayında EYT ve Stajı madurları sorununu çözmezlerse son aylarını koltuklarından kalkmadan geçirsinler. Bünyelerine kolduk sevdası depolasınlar. Ayrı kalınca avunurlar.  
 
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