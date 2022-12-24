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Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu

Emekli ve memurlar ne kadar zam alacak. İlk bilgiler sızdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar emekliyi hüsrana uğratacak cinsten. Asgari Ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zammın ardından emekli ve memur yine hüsrana mı uğrayacak.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:00
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Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu.Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı

Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
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TÜİK'in yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacaği 3 Ock 2023'e sayılı günler kaldı. Emeklinin memurun gözü 3 Ocak salı gününde. Daha önceki dönemlerde zam verilmedi, Emekli sadece yasal hakkı olan enflasyon farkıyla idare etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 8 bin 506 liralık asgari ücretten sonra emekliler ve memurlar bekleyişe girdi ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in canlı yayında söyledikleri yine dağ fare mi doğuracak sözünü gündeme getirdi. 

EMEKLİ VE MEMURLARIN MAAŞ ARTIŞI NE OLACAK ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında "Memur maaşları ile ilgili kaydımız var. Kamu toplu sözleşmesinde madde var. Enflasyon farkını veriyoruz. Enflasyon farkının üstünde vereceğiz. Ocak içinde belli olacak. Net bir rakam vermeyeyim ama aralık ayında enflasyonda düşüş devam edecek. Enflasyon açıklandıktan sonra bu konuyu çalışıyoruz. Tüm bunları değerlendirip alım gücünü destekleyecek oranlarda bir artış olacak"

Bakan net bir rakam vermedi ama söylediği "Aralık'ta enflasyonta düşüş devam edecek" sözleri hem emeklileri hem de memurları hüzünlendirdi. Çünkü zamlar enflasyon rakamlarına göre veriliyor. Bakan şimdiden enflasyonun düşeceğini tahmin ediyor. Ya da ne kadar çıkacağını biliyor mu sorusunu gündeme getirdi. Ortada asgari ücrete yapılan 54,66 zammın ardından Bakan Bilgin "alım gücünü destekleyecek oranlarda artış olacak" sözleri yine de yüreklere su serpmedi

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK

Rakamlar ortada..5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.04. Altınca ayda çıkacak rakam yüzde 5 bile olsa memur ve emeklileri yapılacak zam oranı yüzde 19 tekabül ediyor. Asgari ücrete yapılan zam oranının çok gerisinde kalıyor. Bu ba emeklinin açlığa mahkum olması demek. Kaynaklar,  "Emekliye maksimum yüzde 20 zam yapılacak" yönünde. 

ENFLASYON FARKI DIŞINDA ZAM VERİLECEK Mİ?

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

Memur zammı henüz açıklanmış değil. 3 Ocak 2023 Salı günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak, emekli ve memur zammı şekillenecek.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'LIK  zam sonrası milyonlarca emeklinin maaşı asgari ücretin yarısı bile etmez hale geldi. Toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyonla birlikte yılbaşında yüzde 19 civarında zam alacak memur ve emekliler, en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor.

2023 OCAK SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK

5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 14.04 olarak hesaplandı. Bu rakama aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Aralık ayı enflasyonunun 5 puan artması SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 19'luk bir zam alması anlamına gelecek.Bu rakamlar asgari ücrete yapılan zammın çok altındaki bir oran. 

EMEKLİLERİN GÖZÜ REFAH PAYINDA

Emekliler refah payı yani enflasyon farkı dışında zam istiyor. Hangi hükümet olursa olsun yasal olarak enflasyon farkını vermek zorunda. Enflasyon farkının dışında verilecek bir oran emekliye enflasyon farkı dışında zam yapılmış anlamına geliyor. Onun için emekliler refah payını  iktidarda bekliyor. Ancak bu zor gibi gözüküyor. 

 

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çile çekmeye devam
24.12.2022 10:17
Seçimi yine kazanırsalar sonuç ortada bu sistem aynen yani hayat pahalılığı daha kötü devam edecek-bir ekonomi bilgi ve programları yok zama zam-maaşlara verilen üç kuruş zamlar eriyip gider çile çekm  
 
Adalet
24.12.2022 10:16
Çok değil iki yıl öncesinin alım gücü ile şimdinin alım gücü arasında en az yüzde iki yüz fark var, artık insanların yastık altındakiler de bitti ve geçinemez oldu  
 
vatandaş
24.12.2022 10:15
Deveye diken.. emekliler oy vermese hiç bir hükümet durmaz, gençler zaten oy vermiyor..  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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